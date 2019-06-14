Марин Ле Пен возглавила группу "Идентичность и демократия" в Европарламенте

Новости мира: Марин Ле Пен возглавила в Европарламенте группу крайних националистов "Идентичность и демократия" ("Identity and Democracy").

Лидер французских националистов Марин Ле Пен была избрана председателем политической группы "Идентичность и демократия" (Identity and Democracy, ID), образованной 13 июня в Европарламенте.

"Мы изменили политическую шахматную доску в Европейском Союзе", - заявила Ле Пен на презентации политической группы.

В состав ID вошли 73 депутата нового состава ЕП, представляющих националистические партии "Национальное объединение" (Франция), "Лига" (Италия), "Альтернатива для Германии", а также ультраправые политические силы из других стран, включая Австрию, Финляндию и Данию.

ID заменит политическую группу "Европа наций и свобод" (ENF), которая объединяла националистов в предыдущем составе Европарламента.

Следует отметить, что националисты в новом составе ЕП не будут иметь большинства и не смогут блокировать решения возможной коалиции политических групп проевропейской либерально-демократической, центристской идеологии.