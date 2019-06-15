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Выборы в Европарламент: ЕК зафиксировала более тысячи случаев дезинформации

Выборы в Европарламент: ЕК зафиксировала более тысячи случаев дезинформации
18:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Эксперты Еврокомиссии зафиксировали более тысячи случаев дезинформации и попыток вмешательства в кампанию по выборам в ЕП.

Эксперты Европейской комиссии зафиксировали более тысячи случаев дезинформации и попыток вмешательства в кампанию по выборам депутатов Европарламента.

Об этом сказано в представленном в Брюсселе отчете о прогрессе в борьбе с дезинформацией, сообщает Радио Польша.

Эксперты Еврокомиссии сообщили, что в преддверии выборов в ЕП случаев распространения дезинформации и попыток вмешательства в предвыборную кампанию было в два раза больше, чем в прошлом году.

Специальная группа экспертов ЕК зафиксировала более тысячи таких случаев в странах ЕС, включая Польшу, Латвию, Испанию, Францию и Великобританию.

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Комиссар по европейской безопасности Джулиан Кинг, в частности, прокомментировал пример применения дезинформации в Польше.

"Из прокремлевского "Спутника" поступила ложная информация о том, что Польша с момента вступления в Европейский Союз обеднела больше, чем во времена коммунизма", - сказал комиссар ЕС.

В то же время в Европейской комиссии отметили, что, несмотря на частые случаи применения дезинформации, страны ЕС были хорошо подготовлены к тому, чтобы с нею бороться.

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Еврокомиссия, Европарламент, Джулиан Кинг, Вмешательства в выборы.
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