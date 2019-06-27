Все судьи КС Молдовы ушли в отставку

Новости мира: Конституционный суд Молдовы ушел в отставку в полном составе.

Конституционный суд Молдовы в среду, 26 июня, подал в отставку в полном составе.

Как сообщает Европейская правда, об этом решении сообщила пресс-служба суда.

Административные обязанности главы суда будет выполнять судья Вячеслав Запорожан, пока не изберут нового председателя.

"Властям будет сообщено о прекращении полномочий судей и вакантных местах в Конституционном суде, чтобы компетентные органы могли выбрать кандидатов", - сообщает пресс-служба.

Председатель суда Михай Поалелунжь подал в отставку еще 20 июня.