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В Берлине прошла демонстрация с участием десятков тысяч человек

В Берлине прошла демонстрация с участием десятков тысяч человек
03:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Германии профсоюзы созвали десятки тысяч людей в защиту климата.

В столице ФРГ десятки тысяч демонстрантов выступили в защиту климата, за обновленные условия труда и перемены в промышленности.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

“В столице Германии Берлине в субботу, 29 июня, перед зданием представительства Еврокомиссии на улице Унтер-ден-Линден прошла крупная демонстрация с участием десятков тысяч человек. Собравшиеся выступали за социальную и экологическую переориентировку промышленности и рынка труда. Демонстрацию совместно организовал ряд общественных организаций и профсоюзов”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что главным лозунгом акции стало выражение #FairWandel ("Справедливые перемены").

Один из соорганизаторов, председатель профсоюза металлургов IG Metall Йорг Хофман заявил, что Парижское соглашение по защите климата "не может служить предметом торга", а промышленность должна доказать, что принципы экологичности и хорошие условия труда не противоречат друг другу. При этом, заметил Хофман, каждый второй работодатель сегодня "понятия не имеет, как подготовить свой бизнес к будущему".

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В свою очередь глава благотворительной организации протестантской церкви в Германии Ульрих Лили призвал к социальным переменам в обществе, для чего должны быть сформированы "альянсы для людей на местах". По его убеждению, необходимо найти новые ответы на такие новые вопросы как дигитализация, изменение климата, миграция и демографические изменения.

По данным полиции, демонстрация прошла мирно.

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Германия, ФРГ, Берлин, Демонстрация, Защита климата.
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