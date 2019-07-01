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В Германии разбился военный вертолет: есть жертвы

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В Германии разбился военный вертолет: есть жертвы
21:15 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Военный вертолет разбился на севере Германии - по меньшей мере один человек погиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Spiegel Online.

Вертолет разбился в Эрцене, недалеко от Ганновера. Согласно предварительным сообщениям полиции, в результате аварии один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.

По данным полиции, вертолет потерпел крушение около 13:45 на окраине Эрцена. О причине пока не сообщается.

Вертолет упал рядом с лесным массивом, там вспыхнул пожар. На место отправились пожарные.

По информации издания, катастрофу потерпел военный вертолет Eurocopter EC 135, который дислоцируется в Бюккебурге, где расположен международный учебный центр военной авиации.

В бундесвере сообщили, что на борту находились два человека.

Eurocopter EC 135 - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, который в основном используется для спасательных работ и наблюдения в воздухе.

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Германия, Авиакатастрофа, Авария, Вертолет, Бундесвер, Крушение.
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