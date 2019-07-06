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Суббота, 06.07.2019

Мелании Трамп возвели статую в Словении: СМИ называют ее "чучелом" (Видео)

Деревянная статуя, изображающая жену американского президента Маланию Трамп "в наивной манере", была сооружена в словенском городке Севница, где первая леди США провела свое детство. Об этом в пятницу сообщило Радио и телевидение Словении. Скульптуру создал американский художник Брэд Дауни. Статуя изображает Меланию в полный рост в голубом платье и сапогах того же цвета в виде древнеславянской фигуры. Первая леди словно на расстоянии приветствует родной город. Мелания Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в 1970 году в городе Ново-Место в Словении, входила в состав Социалистической Федеративной Республики Югославии. Детство Мелания провела в небольшом провинциальном словенском городке Севница. Позже она переехала в США, где и познакомилась со своим нынешним мужем Дональдом Трампом. Мелания является третьей женой президента, пара воспитывает сына Бэррона Уильма 2006 года рождения.
Фото: Твиттер
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Словения, Статуя, Дональд Трамп, Мелания Трамп.
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