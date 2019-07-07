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Президент Турции назначил нового главу центробанка страны
Президент Турции назначил нового главу центробанка страны
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Президент Турции назначил нового главу центробанка страны

Президент Турции назначил нового главу центробанка страны
05:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Реджеп Тайип Эрдоган назначил на пост главы центробанка Турции Мурата Уйсала.

Президент Турции уволил главу центробанка страны Мурата Четинкая и назначил на эту должность его заместителя - Мурата Уйсала.

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.

"В новом периоде будет воплощаться денежно-кредитная политика, направленная на стабильность цен", - сообщил Уйсал сразу после назначения.

Подробнее о новой политике он расскажет на прес-конференции, которую пообещал провести в ближайшие дни.

Эрдоган: Турция не отступит от намерения вступить в Евросоюз

По последней информации Института статистики Турции, годовой уровень инфляции в июне достиг 11-месячного минимума - 15,72%.

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Все по теме:

Турция, Центробанк, Эрдоган, Реджеп Тайип Эрдоган, Мурат Уйсал, Мурат Четинкай.
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