Президент Турции назначил нового главу центробанка страны

Новости мира: Реджеп Тайип Эрдоган назначил на пост главы центробанка Турции Мурата Уйсала.

Президент Турции уволил главу центробанка страны Мурата Четинкая и назначил на эту должность его заместителя - Мурата Уйсала.

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.

"В новом периоде будет воплощаться денежно-кредитная политика, направленная на стабильность цен", - сообщил Уйсал сразу после назначения.

Подробнее о новой политике он расскажет на прес-конференции, которую пообещал провести в ближайшие дни.

По последней информации Института статистики Турции, годовой уровень инфляции в июне достиг 11-месячного минимума - 15,72%.