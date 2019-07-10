Скачать
Среда, 10.07.2019
С 1 января 2020 года планируется резкое повышение зарплаты учителям
С 1 января 2020 года планируется резкое повышение зарплаты учителям
НБУ планирует обновить украинский платежный рынок
НБУ планирует обновить украинский платежный рынок
Ярмоленко получил новый игровой номер в Вест Хэме
Ярмоленко получил новый игровой номер в Вест Хэме
Элайджа Вуд впервые станет отцом
Элайджа Вуд впервые станет отцом

Британский посол, раскритиковавший Трампа, подал в отставку

Британский посол, раскритиковавший Трампа, подал в отставку
14:35 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира: Посол Великобритании в США Ким Даррок подал в оставку после недавнего дипломатического скандала, связанного с его критикой в адрес Дональда Трампа.

Британский посол в США Ким Даррок, дипломатическая переписка которого привела к конфликту с президентом Дональдом Трампом, подал в отставку.

Напомним, причиной конфликта стало опубликованная в СМИ дипломатическая переписка посла, в которой он называл Трампа "неумелым" и "некомпетентным". Даррок предупреждал правительство, что "карьера Трампа может закончиться позором". Среди прочего, он описывал конфликты в Белом доме как "ножевые бои".

Это вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, который заявил, что не будет работать с британским послом, и дополнительно раскритиковал премьера Терезу Мэй.

В письме об отставке Даррок пояснил, что решение оставить должность должно положить конец спекуляциям вокруг слитой дипломатической переписки. 

"Нынешняя ситуация делает невозможным выполнение моей роли так, как мне бы хотелось", - цитирует письмо дипломата Evening Standard.

"Хотя мой мандат не должен закончиться к концу этого года, я считаю, что в этих обстоятельствах ответственный путь состоит в том, чтобы позволить назначение нового посла", - отметил Даррок.

Трамп о скандале с послом Великобритании: Больше дел мы с ним иметь не будем

Заметим, что в конфликте правительство Великобритании и премьер Тереза Мэй публично подтвердили свою полную поддержку послу.

В то же время на Даунинг-стрит назвали утечку досадной и заявили, что Великобритания и США, по-прежнему разделяют "особые и прочные" отношения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Великобритания, Посол, Дональд Трамп, Ким Даррок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
02 В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление
03 Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
04 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
05 Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ФГИУ через суд разблокировал большую приватизацию в Украине
ФГИУ разблокировал масштабную приватизацию в Украине
Британский посол, раскритиковавший Трампа, подал в отставку
Британский посол, раскритиковавший Трампа, подал в отставку
США планируют создание военной коалиции в Персидском заливе
США создают военную коалицию в Персидском заливе
Стало известно, где скрывается недостающее железо Вселенной
Стало известно, где скрывается недостающее железо Вселенной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь