Скачать
Пятница, 12.07.2019
Луценко обещает приложить все усилия для наказания антиукраинских каналов
Луценко обещает приложить все усилия для наказания антиукраинских каналов
Зеленский назначил госстипендии заключенным в РФ украинцам
Зеленский назначил госстипендии заключенным в РФ украинцам
Вест Хэм опубликовал яркое видео о первом сезоне Ярмоленко
Вест Хэм опубликовал яркое видео о первом сезоне Ярмоленко
Круче Кайли Дженнер: Тейлор Свифт стала самой богатой звездой по версии Forbes
Круче Кайли Дженнер: Тейлор Свифт стала самой богатой звездой по версии Forbes

Эстония сменила посла в Украине

Эстония сменила посла в Украине
23:36 Чт, 11 Июль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Президент Эстонии назначила нового посла в Украине.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила новым послом в Украине Каймо Кууска.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на сайт канцелярии президента страны.

"Президент Керсти Кальюлайд назначила новым послом Эстонии на Украине Каймо Кууска", - говорится в сообщении.

Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков

Как отмечается, нынешнего посла Герта Антсу (в должности с 2016 года) президент отозвала.

Напомним, британский посол в США Ким Даррок, дипломатическая переписка которого привела к конфликту с президентом Дональдом Трампом, подал в отставку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Посол, Керсти Кальюлайд, Каймо Кууск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков
02 Зеленский принял премьера Молдовы Майю Санду: что обсуждалось
03 В ЕС пояснили отмену санкций против Януковича и Ко
04 У Путина заявили о первом контакте Зеленского с президентом РФ
05 Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЕС снял санкции с Януковича и его соратников
ЕС снял санкции с Януковича и его соратников
Эстония сменила посла в Украине
Эстония сменила посла в Украине
Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД
Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД
Афиша интересных событий в Украине на 13-14 июля
Афиша интересных событий в Украине на 13-14 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь