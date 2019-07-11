Эстония сменила посла в Украине

Новости мира: Президент Эстонии назначила нового посла в Украине.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила новым послом в Украине Каймо Кууска.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на сайт канцелярии президента страны.

"Президент Керсти Кальюлайд назначила новым послом Эстонии на Украине Каймо Кууска", - говорится в сообщении.

Как отмечается, нынешнего посла Герта Антсу (в должности с 2016 года) президент отозвала.

Напомним, британский посол в США Ким Даррок, дипломатическая переписка которого привела к конфликту с президентом Дональдом Трампом, подал в отставку.