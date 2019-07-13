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В Европарламенте планируют принять резолюцию по украинским политзаключенным в РФ

В Европарламенте планируют принять резолюцию по украинским политзаключенным в РФ
02:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На следующей неделе Европарламент хочет принять резолюцию в отношении украинских политзаключенных в РФ.

Обновленный Европейский парламент намерен уже на следующей неделе принять резолюцию в отношении украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в России и в Крыму.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

«Новоизбранный Европарламент только начал свою работу, а освобождение незаконно задержанных граждан Украины из российского плена уже является одним из главных приоритетов на повестке дня... На следующей неделе, в четверг (18 июля), в Страсбурге Европейский парламент проведет дебаты и будет голосовать за резолюцию в отношении украинских политических заключенных Кремля. Это четкий сигнал России – политически мотивированные преследования граждан Украины неприемлемы, они должны быть освобождены!» - подчеркнул украинский дипломат.

Он напомнил, что 13 июля один из политических заключенных Кремля Олег Сенцов будет праздновать день рождения в российской тюрьме. Европарламент предыдущего созыва в конце 2018 года наградил мужественного украинца премией имени Сахарова за свободу мысли. Новый состав Европарламента продолжает настаивать на освобождении из российского плена незаконно задержанных граждан Украины.

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«Обращаюсь с призывом к членам Европейского парламента продемонстрировать единство в защиту прав человека и поддержать резолюцию на следующей неделе ради освобождения Олега и всех других украинских политических заключенных Кремля, которые выступают в защиту свободы, прав человека и европейских ценностей. Желаю Олегу непоколебимой веры в нашу общую победу, здоровья и скорейшего возвращения домой. Мы продолжаем бороться за это. Олег, ты не один в своей храброй борьбе», - подчеркнул Николай Точицкий.

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Украина, Выборы, Европарламент, РФ, Политзаключенные.
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