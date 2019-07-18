Скачать
Четверг, 18.07.2019
Комитет ВРУ призывает новоизбранный Европарламент усилить санкции против РФ
Комитет ВРУ призывает новоизбранный Европарламент усилить санкции против РФ
НБУ обновил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы
НБУ обновил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)
Майкл Шин и Анна Лундберг станут родителями
Майкл Шин и Анна Лундберг станут родителями

Су-35 вместо F-35: после отказа США поставлять истребители Турции готова РФ

Су-35 вместо F-35: после отказа США поставлять истребители Турции готова РФ
15:56 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира: РФ заявила о готовности поставлять Турции не только системы С-400, но и боевые самолеты Су-35.

После того, как США устранили Турцию из программы истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны, РФ готова поставить Турции истребители Су-35.

Об этом в четверг заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Если наши турецкие коллеги захотят, мы готовы проработать поставки Су-35", - заявил Чемезов.

РФ поставила Турции первые С-400

17 июля Белый дом сообщил, что решение Турции, которая является членом НАТО, приобрести российские ЗРС С-400 исключает ее участие в программе создания истребителей пятого поколения F-35.

Анкара призвала Вашингтон изменить свое решение, которое, по ее словам, нанесет непоправимый ущерб отношениям между двумя странами. 

Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию, что ей придется столкнуться с экономическими санкциями, если она осуществит покупку российской системы.

США отказались от поставок F-35, а Германия продолжает экспорт оружия в Турцию

США опасаются, что С-400 может быть использован для сбора данных о возможности F-35.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, РФ, Вооружение, С-400, Су-35, F-35, ВПК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 18 июля - День Афанасия Афонского
03 Осадки в Украине 18-19 июля уступают знойной жаре: прогноз синоптиков
04 Гороскоп на завтра, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Красивые поздравления с днем рождения на 18 июля в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Наш главный приоритет - не борьба, а именно преодоление коррупции
Зеленский: Наш главный приоритет - не борьба, а именно преодоление коррупции
Премьер Молдовы рассказала о перспективах объединения страны с Румынией
Премьер Молдовы рассказала о перспективах объединения страны с Румынией
Тука прокомментировал новый паспортный указ Путина
Тука прокомментировал новый паспортный указ Путина
Наталья Могилевская поразила поклонников новым образом
Наталья Могилевская поразила поклонников новым образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь