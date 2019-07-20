В Афинах произошло землетрясение магнитудой более 5

Новости мира: В столице Греции произошло мощное землетрясение.

В результате землетрясения силой 5,1 балла, произошедшего в Афинах, четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает Ekathimerini.

«Несколько старых зданий рухнули и четверо человек получили легкие травмы из-за землетрясения силой 5,1 балла по шкале Рихтера, которое произошло в греческой столице в эту пятницу», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших нет.

Согласно информации Сейсмологического центра Университета Аристотеля в Салониках, эпицентр землетрясения зафиксирован в 22 км от Афин, относительно близко к поверхности земли.

Последний раз особо мощное землетрясение в Афинах произошло в 1999 году — тогда погибли 143 человека.