Германия отказалась участвовать в военной миссии США в Персидском заливе

Новости мира: В правительстве Германии подчеркнули, что сейчас совместной с США миссии в Персидском заливе быть не может.

Федеральное правительство Германии не будет участвовать в политике США по осуществлению максимального давления на Иран.

Об этом во вторник заявили в правительственных кругах, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

30 июля стало известно, что США официально попросили Германию принять участие в ВМС США в охране торговых судов в Персидском заливе. Однако в Берлине к этому отнеслись холодно.

"Сейчас совместной миссии по США быть не может, поскольку европейцы представляют принципиально иную политику в отношении Ирана", - сказал председатель комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген (ХДС).

Уполномоченный по вопросам обороны Христианско-демократического союза Иоганн Вадефул придерживается схожего мнения: "Германия может участвовать в европейской миссии только при условии согласования с США общей стратегии в отношении Ирана. США к этому не готовы", - заявил он.

Напряженность усилилась между после того, как в этом месяце иранские коммандос захватили танкер под британским флагом. Это произошло после того, как британские силы захватили иранский нефтяной танкер вблизи Гибралтара, который обвинили в нарушении санкций против Сирии. Перед этим Иран сбил американский беспилотник.

Сначала США объявили о создании коалиции в Персидском заливе, а затем Великобритания предложила создать военно-морскую миссию под руководством Европы для обеспечения безопасного прохода судов.

Германия заявила, что рассматривает возможность своего присоединения, но не будет участвовать в стратегии "максимального давления" США против Ирана.

Франция настаивает, что речь идет о введении "наблюдательного" миссии, и также отвергает идею США о проведении максимального давления на Тегеран.

На прошлой неделе в Персидский залив для защиты британских коммерческих кораблей прибыл второй военный корабль Королевского флота.