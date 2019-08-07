Британская полиция изучает роль Путина в химатаке в Солсбери

Новости мира: Скотленд-Ярд изучает роль Владимира Путина в атаке химвеществом "Новичок" в Солсбери в марте прошлого года.

Скотленд-Ярд изучает роль президента России Владимира Путина в атаке с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в Солсбери в марте прошлого года.

Об этом сообщает The Guardian.

Службы разведки Великобритании считают, что Путин, "вероятно", одобрил нападение на Сергея Скрипаля, бывшего российского офицера, и его дочь, которые отравились, но выжили.

Еще одна британка позже умерла, наткнувшись на выброшенный флакон от духов, который использовали два агента российской разведки для перевозки "Новичка".

Двум российским агентам предъявлено обвинение в нападении, и Великобритания хочет их экстрадиции: обнародовала европейский ордер на арест (EAW) и выдала Интерполу "красное уведомление" с просьбой о задержании.

Глава антитеррористического управления британской полиции Нил Басу заявил, что расследование нападения продолжается.