Скачать
Четверг, 08.08.2019
СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
Россия оставила под стражей политзаключенного Бекирова
Россия оставила под стражей политзаключенного Бекирова
ЦСКА (София) 1:0 Заря: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
ЦСКА (София) 1:0 Заря: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Стивен Кинг напишет сценарий финального эпизода "Противостояния"
Стивен Кинг напишет сценарий финального эпизода "Противостояния"

Женщина не получила паспорт Швейцарии из-за слов-паразитов

Женщина не получила паспорт Швейцарии из-за слов-паразитов
19:47 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Иракская женщина провалила собеседование для получения паспорта Швейцарии.

В Швейцарии отказали в гражданстве иракской женщине, которая во время собеседования более 200 раз отвечала "э-э-э" на поставленные вопросы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Женщина и ее иракский муж уже 20 лет живут в городе Ингенболе в кантоне Швиц. Ее муж получил швейцарский паспорт после двух попыток.

Мать двоих детей хорошо интегрирована в общество, вступила в местную самаритянскую ассоциацию и обладает необходимыми географическими и национальными политическими знаниями.

Но запись ее интервью в Управлении по натурализации показала, что она говорила "э-э-э" более 200 раз, когда ей задавали вопросы. Власти пришли к выводу, что ее знание немецкого языка было на недостаточном уровне.

После того, как кантон отклонил заявление, женщина передала свое дело в Федеральный суд Швейцарии. Она утверждала, что интервью записывалось без ее согласия.

Женщина представила языковой диплом одного из центров профессионального обучения, но судья постановил, что работники центра не могли судить о ее языковом уровне.

Работа женщины с Самаритянской ассоциацией была оставлена без внимания. Судья заявил, что будет трудно представить, как женщина может играть такую активную роль в обществе, если она не имеет требуемого уровня немецкого языка.

Если местный кантон не решит предоставить женщине гражданство, ей придется улучшить свои языковые навыки, прежде чем подавать повторную заявку.

Приличное владение языком всегда было необходимо для получения швейцарского гражданства, но раньше требования варьировались в зависимости от кантона. Но в соответствии с изменениями 2018 года, теперь требуется минимальный уровень владения языком.

Кандидаты должны продемонстрировать навыки письменной речи уровня А2 (начальный уровень) и разговорный уровень В1 (средний уровень) в соответствии с Общеевропейским стандартом языковых навыков. Кантоны могут устанавливать более высокую планку на свое усмотрение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Швейцария, Гражданство, Собеседование, Паспорт Швейцарии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода готовит сюрпризы: прогнозы синоптиков
02 Гороскоп на завтра, 8 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Запомните эти простые правила: как сделать дом визуально чистым и опрятным
04 ЕС сделал заявление в связи с убийством военных под Павлополем
05 Зеленский в Турции: Мы найдем путь, который заставит Россию уважать международное право
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Атамбаева задержали и вывезли под конвоем
Атамбаева задержали и вывезли под конвоем
Начальник ГБР судится с Луценко
Начальник ГБР судится с Луценко
РФ заблокировала счета фонда Навального
РФ заблокировала счета фонда Навального
Афиша интересных событий в Украине на 10-11 августа
Афиша интересных событий в Украине на 10-11 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь