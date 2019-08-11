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Полиция Парижа нашла украденные драгоценности

Полиция Парижа нашла украденные драгоценности
05:44 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay.com

Новости мира:В Париже обнаружили украденные "принцессой ОАЭ" драгоценности.

Полиция обнаружила в гостинице на окраине Парижа драгоценности стоимостью 1,6 млн евро, похищенные из парижского ювелирного магазина воровкой, которая притворилась принцессой из ОАЭ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Драгоценности были обнаружены в четверг в гостиничном номере в Сена-Сен-Дени следователями из подразделения по борьбе с организованной преступностью", - сообщил источник в полиции, добавив, что пока никто не задержан по делу.

Полиция нашла драгоценности с помощью видеозаписей с камер видеонаблюдения.

Напоминаем, кража произошла 31 июля, когда двум женщинам, одна из которых выдавала себя за принцессу из Объединенных Арабских Эмиратов, демонстрировали несколько ювелирных изделий в магазине в центре Парижа.

Они сказали, что переведут деньги за драгоценности на следующий день, а во время презентации сделали несколько звонков.

Драгоценности поместили в коробку и отложили в ожидании перевода. Но когда деньги не поступили, ювелир проверил коробку, и обнаружил, что драгоценности подменили. Было начато расследование "кражи путем обмана".

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Все по теме:

Париж, Франция, Полиция, Драгоценности, Принцесса ОАЭ, Украденные.
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