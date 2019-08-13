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Маас: без сильного глобального порядка не будет успеха

Маас: без сильного глобального порядка не будет успеха
06:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Хайко Маас намерен обменяться мнениями по международным вопросам с канадской коллегой Христей Фриланд во время визита в Торонто.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудит международные конфликты с коллегами из других стран в Совбезе ООН и во время визита в Канаду. Об этом он заявил перед вылетом в Нью-Йорк в понедельник вечером.

«Если мы не будем совместно и глобально решать непростые задачи следующих лет и десятилетий, в конце концов все будут в проигрыше: сначала самые слабые, а впоследствии и сильные. Без сильного глобального порядка у нас не будет успеха», - заявил Маас.

Он проинформировал, что в Нью-Йорке примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросам защиты гражданского населения в конфликтных ситуациях.

Изменение климата, по мнению Мааса, также несет значительный конфликтный потенциал. Чтобы его предупредить, нужен действенный диалог и общие правила. В этом контексте он особое внимание обратил на Арктику, изменение климата в которой может привести к кардинальным переменам в последующие десятилетия.

В одиночку глобальные проблемы уже невозможно решить, необходимо действовать совместными усилиями, подчеркнул министр. Он отметил, что Германия вместе с Канадой, Францией и другими странами предложили «союз» тех, кто привержен к многосторонности и хочет решать проблемы совместно и прагматично.

Маас также проинформировал, что намерен обменяться мнениями по международным вопросам с канадской коллегой Христей Фриланд во время визита в Торонто. В ходе визита в Канаду глава германской дипломатии посетит арктический регион этой страны.

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Канада, Совбез ООН, Успех, Хайко Маас, Глобальный порядок.
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