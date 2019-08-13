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Немец попал за решетку, украв игристое в день выхода из тюрьмы

Немец попал за решетку, украв игристое в день выхода из тюрьмы
10:59 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира:Полиция немецкого города Фуерт задержала злоумышленника, который неудачно отпраздновал выход из тюрьмы.

В Германии 25-летний мужчина оказался за решеткой после того, как его обвинили в краже нескольких бутылок игристого вина в тот день, когда его выпустили из тюрьмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" ссылкой на AP.

Полиция заявила, что мужчину уличили на краже нескольких бутылок вина из магазина в баварском городе Фуерт.

Работник магазина сообщил полиции, рассказав, что подозреваемый пошел на улицу. Полиция заявляет, что экс-заключенного задержали с бутылками.

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Отмечается, что может пройти некоторое время, прежде чем подозреваемый наконец сможет откупорить бутылку и отпраздновать бокалом игристого выход на свободу.

Поскольку у задержанного обнаружили нож, то ему предъявили подозрения в подготовке вооруженного ограбления

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Германия, Вино, Тюрьма, Шампанское.
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