Немец попал за решетку, украв игристое в день выхода из тюрьмы

Новости мира:Полиция немецкого города Фуерт задержала злоумышленника, который неудачно отпраздновал выход из тюрьмы.

В Германии 25-летний мужчина оказался за решеткой после того, как его обвинили в краже нескольких бутылок игристого вина в тот день, когда его выпустили из тюрьмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" ссылкой на AP.

Полиция заявила, что мужчину уличили на краже нескольких бутылок вина из магазина в баварском городе Фуерт.

Работник магазина сообщил полиции, рассказав, что подозреваемый пошел на улицу. Полиция заявляет, что экс-заключенного задержали с бутылками.

Отмечается, что может пройти некоторое время, прежде чем подозреваемый наконец сможет откупорить бутылку и отпраздновать бокалом игристого выход на свободу.

Поскольку у задержанного обнаружили нож, то ему предъявили подозрения в подготовке вооруженного ограбления