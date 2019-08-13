Дания направит пожарных для тушение пожара в Гренландии

Новости мира:Пожар в Гренландии длится с июля и может бушевать всю зиму.

Дания направит 38 пожарных в Гренландию, чтобы помочь тушить пожар вблизи города Сисимиут, в западной части острова.

Об этом сообщает Bloomberg.

Пожар начался в начале июля и сейчас приближается к населенным пунктам.

"Благодаря этому вкладу мы подчеркиваем тесное сотрудничество между Гренландией и Данией", - заявил министр обороны Дании Трине Брамсен. Крупнейший в мире остров - автономная страна в составе королевства Дании.

Власти опасаются, что лесной пожар, если его немедленно не остановить, будет бушевать и зимой, нанося серьезный ущерб природе и ускоряя таяние льда в районе, на который уже влияет глобальное потепление.

Горячий воздух, который побил европейские погодные рекорды в прошлом месяце, похоже, переместился в Гренландию и может вызвать рекордное таяние второго по величине ледникового щита в мире, заявила ООН.

Ледниковый щит Гренландии охватывает 80% острова и развивался на протяжении многих тысяч лет, когда слои снега сжимались в лед. Ледяной покров Гренландии является ключевой частью мировой климатической системы.