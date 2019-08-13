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Правительственный кризис в Италии: у Сальвини хотят досрочные выборы уже осенью

Правительственный кризис в Италии: у Сальвини хотят досрочные выборы уже осенью
15:01 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Сенат Италии проголосует за дату рассмотрения вотума недоверия правительству.

В Сенате Италии 13 августа должно состояться голосование по планированию работы, связанной с правительственным кризисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Сенаторов вернули из летнего отпуска, чтобы установить важную дату для голосования о недоверии популистскому правительству премьер-министра Джузеппе Конте, который не относится ни к одной партии, но близок к движению "5 звезд".

Правая "Лига", которая входит в коалицию с движением, 9 августа подала ходатайство о недоверии правительству из-за отклонения в Сенате призыва "5 звезд" прекратить строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения между Лионом и Турином, которое поддерживает "Лига".

Партия вице-премьера Сальвини хочет, чтобы все прошло быстро и досрочные выборы могли быть проведены осенью. Голосование о дате вотума недоверия запланировано на 19:00 по Киеву.

Источники в "Демократической партии" заявили, что они думают, что около 159 законодателей будут готовы проголосовать за более медленный график работы.

Сальвини опроверг слухи о его намерении вывести Италию из Еврозоны

Это было бы больше, чем 136 голосов, которые "Лига" могла бы собрать вместе со своими бывшими и, возможно, будущими союзниками - Forza Italia (FI) Сильвио Берлускони и партией "Братья Италии" (FDI).

Согласно более медленному графику Конте не должен отчитываться перед парламентом до следующей недели. "Лига" хочет голосования за вотум недоверия уже в среду.

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Италия, Досрочные выборы, Сенат Италии, Маттео Сальвини.
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