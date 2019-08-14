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В Австрии подсчитали стоимость досрочных парламентских выборов

В Австрии подсчитали стоимость досрочных парламентских выборов
08:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Проведение досрочных выборов в национальный совет Австрии 29 сентября обойдется федеральным властям и муниципалитетам примерно в 20 млн евро.

Об этом сообщает АРА.

"Выборы в национальный совет 29 сентября будут стоить федеральной власти около 10 млн евро. В частности, 5,4 млн евро общей компенсации получат общины и города, которые вносят большой вклад в реализацию процесса. Согласно данным союза общин, они должны заплатить еще около 10 млн евро из собственного кармана. Таким образом, в сумме новые выборы, которые проводятся из-за скандала Ибицагейт, будут стоить около 20 млн евро", - говорится в сообщении.

В частности, около 2 млн евро потребует печать бюллетеней, открепительных талонов, информационных материалов. Еще 2,7 млн – почтовые расходы. Кроме этого, федеральное правительство выплачивает компенсацию муниципалитетам – 0,84 евро на каждого избирателя. С учетом около 6,4 млн зарегистрированных избирателей это составляет почти 5,4 млн евро. 

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Как сообщалось ранее, 29 сентября в Австрии пройдут досрочные выборы в национальный совет (нижняя палата парламента).

Выборы были объявлены после острого политического кризиса, спровоцированного так называемым Ибицагейтом - публикацией 17 мая в СМИ видеозаписей двухлетней давности, тайно сделанных во время встречи на Ибице, за несколько месяцев до выборов. На видео зафиксированы глава Партии свободы (FPÖ) (далее - вице-канцлер) Хайнц-Кристиан Штрахе и его помощник Иоганн Гуденус, с, как считалось, "племянницей российского олигарха". Австрийские политики от правопопулистской партии, в частности, обсуждали с "богатой россиянкой" финансирование партии в обмен на различные преференции после прихода к власти.

Выборы в национальный совет Австрии проходят по пропорциональной системе с открытыми партийными списками путем прямого тайного голосования. Всего будет избрано 183 депутата сроком на 5 лет.

Подача избирательных заявок на участие в досрочных выборах Национального совета завершилась 2 августа. Согласно информации МВД, заявки на участие во всех 9 федеральных избирательных округах (федеральных землях) смогли подать 8 партий.

Среди них три крупнейшие политсил страны: правоцентристская "Список Себастиана Курца – Новая народная партия" (ÖVP), левоцентристская Социал-демократическая партия (SPÖ) и правопопулистская Австрийская партия свободы (FPÖ). Кроме того, на территории всей федеративной республики будут избираться кандидаты от небольших парламентских партий - NEOS, JETZT, а также пока не представленные в парламенте политсилы: "Зеленые", KPÖ и Wandel.

Еще пять партий и групп смогли собрать необходимые декларации в поддержку и подать избирательные заявки лишь в отдельных землях. Это - Пивная партия Австрии (BIER) в Вене, Христианская партия Австрии (CPÖ) - в Бургенланде, Альянс патриотов (BZÖ) – в Каринтии, Социалистическая левая партия (SLP) – в Верхней Австрии, а также партия австрийского кабаретиста Роланда Дюрингера GILT – в Тироле и Форарльберге.

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Австрия, Выборы в Австрии, Национальный совет Австрии, Ибицагейт.
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