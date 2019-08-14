Скачать
Среда, 14.08.2019
Гройсман выступает за принятие нового закона о столице
Гройсман выступает за принятие нового закона о столице
В Офисе президента опровергли предположения Безсмертного о Зеленском
У Зеленского опровергли предположения Безсмертного
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Meizu готовит анонс нового смартфона
Meizu готовит анонс нового смартфона

С "Газпрома" взыщут 2,6 млрд долларов

С "Газпрома" взыщут 2,6 млрд долларов
15:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о транзите газа.

Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с "Газпрома", сообщается в квартальном отчете "Газпрома".

Люксембургские отделения крупных мировых банков являются непосредственными кредиторами "Газпрома" по ряду кредитов. Кроме того, в княжестве зарегистрирована компания-эмитент его еврооблигаций Gaz Capital SA.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в феврале направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital уведомление об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге. 15 апреля "Газпром" обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс.

"Слушания по делу состоялись в июне 2019 года 8 июля 2019 года люксембургский суд отклонил ходатайство ПАО "Газпром". ПАО "Газпром" прорабатывает дальнейшие шаги по защите своих интересов", - пишет российская компания.

Офис Зеленского решает, что делать после окончания контракта с Газпромом

"В мае 2019 года ПАО "Газпром" стало известно о вынесении судом Люксембурга решения о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите. 24 мая 2019 года ПАО "Газпром" подало ходатайство об отмене этого решения. Дата слушаний на дату окончания отчетного квартала не определена", - также отмечается в отчете.

Ранее сообщалось, что "Газпром" ведет работу над новой программой еврооблигаций с SPV в Великобритании. Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 г. по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и развернула охоту на активы "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Стокгольм, Иск, Люксембург.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
02 В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
03 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
05 Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам "сезон дождей"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тайфун &quot;Лекима&quot; повлиял на жизни 13 миллионов человек
Тайфун "Лекима" повлиял на жизни 13 миллионов человек
На развитие автодорог госзначения выделено более 2 млрд
На развитие автодорог госзначения выделено более 2 млрд
С &quot;Газпрома&quot; взыщут 2,6 млрд долларов
С "Газпрома" взыщут 2,6 млрд долларов
Медовый спас 2019: оригинальные поздравления и открытки
Медовый спас 2019: оригинальные поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь