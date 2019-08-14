С "Газпрома" взыщут 2,6 млрд долларов

Новости мира:Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о транзите газа.

Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с "Газпрома", сообщается в квартальном отчете "Газпрома".

Люксембургские отделения крупных мировых банков являются непосредственными кредиторами "Газпрома" по ряду кредитов. Кроме того, в княжестве зарегистрирована компания-эмитент его еврооблигаций Gaz Capital SA.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в феврале направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital уведомление об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге. 15 апреля "Газпром" обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс.

"Слушания по делу состоялись в июне 2019 года 8 июля 2019 года люксембургский суд отклонил ходатайство ПАО "Газпром". ПАО "Газпром" прорабатывает дальнейшие шаги по защите своих интересов", - пишет российская компания.

"В мае 2019 года ПАО "Газпром" стало известно о вынесении судом Люксембурга решения о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите. 24 мая 2019 года ПАО "Газпром" подало ходатайство об отмене этого решения. Дата слушаний на дату окончания отчетного квартала не определена", - также отмечается в отчете.

Ранее сообщалось, что "Газпром" ведет работу над новой программой еврооблигаций с SPV в Великобритании. Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 г. по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и развернула охоту на активы "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях.