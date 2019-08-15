Глава МИД ФРГ: Игра под названием "международная политика" явно стала грубее

Игроки на международной арене нередко действуют не по правилам, преследуя исключительно собственные интересы, что вредит всем.
Об этом сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в среду в Торонто на совместном с канадской коллегой Христей Фриланд мероприятии.
"Игра под названием "международная политика" явно стала грубее", - сказал дипломат.
Он отметил, что в последнее время на арене появилось больше игроков, в частности, Китай с его глобальными амбициями, которые часто не соответствуют представлениям Запада о либеральный мировой порядок. Веса в мире смещаются, а цифровая революция только ускорит этот сдвиг.
"Во-вторых, некоторые игроки больше не придерживаются правил и нарушают международный порядок. Вспомните о незаконной аннексии Крыма Россией, об использовании химического оружия в Сирии или о ракетных испытаниях Северной Кореи", - сказал Маас.
Министр отметил, что концепция "Моя страна превыше всего" не приносит пользы никому — от протекционизма страдают все, но больше всего именно бедные страны. Он убежден, что лучше работать вместе, а потому и возникла идея создания "Альянса за многосторонность", которую поддерживают Германия, Канада, Франция, страны Латинской Америки, Африки, Азии и ЕС.
"Этой команде нужны США — для укрепления и реформирования международного порядка", - подчеркнул Маас.
Немецкий министр вместе с тем признал, что открытые общества, свободные экономики и даже сам мировой порядок испытывают давление с двух сторон: со стороны националистов в собственных странах и популистов во всем мире.