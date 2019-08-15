Новый посол Франции в Украине готовится к отбытию в Киев

Новости мира:Новоназначенный посол Франции в Украине скоро прибудет в Киев.

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что счастлив и горд своей новой деятельностью и вскоре собирается прибыть в Киев. Об этом дипломат написал в Twitter, сообщает УНН.

"Гордый и счастливый моим назначением на должность посла Франции в Украине. Выезд в Киев приближается", - заявил де Понсен.

Этьен де Понсен работал до этого первым советником в посольстве Франции в Польше, послом в Кении и Сомали, послом в Болгарии.

Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції в Україні . Від'їзд до Києва наближається. @MFA_Ukraine #ukraine — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 14, 2019

Как сообщалось ранее, посол Французской Республики в Украине Изабель Дюмон 27 июля попрощалась с украинцами с помощью видеообращения, которое она разместила в своем микроблоге в Тwitter по случаю окончания своей дипломатической каденции.

Дюмон пожелала Украинский сплотиться для скорейшего достижения мира и преодоления проблем.

По ее словам, Дюмон полна оптимизма относительно будущего Украины.