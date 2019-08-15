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В Польше накануне визита Трампа заявили о необходимости солдат США

В Польше накануне визита Трампа заявили о необходимости солдат США
16:35 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Российская угроза вынуждает польское руководство укреплять европейскую оборону силами США.

Польша считает, что хотя американское военное присутствие в Германии укрепляет европейскую оборону, войска, расположенные восточнее – более важный сдерживающий фактор против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью DPA.

"Присутствие американских войск в Польше играет очень важную сдерживающую роль, более важную, чем те же войска, расположенные дальше на запад", - сказал Чапутович.

В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали оборонное соглашение, по которому количество американских военных в Польше должно вырасти с 4500 до 5500 человек.

Трамп объяснил, что солдаты могут быть переведены из Германии или из другого места в Европе. На прошлой неделе чиновники США предположили, что американские войска могут быть перемещены из Германии в Польшу из-за невыполнения Берлином цели НАТО по оборонным расходам в 2% ВВП.

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"Мы не рассматриваем это (как переброску войск из Германии. - Ред.)", - сказал Чапутович, когда его спросили, прибудут ли новые войска из соседней страны.

"Американцы должны сами решить. Для нас американские войска, присутствующие в Германии, играют очень положительную роль. Их присутствие укрепляет нашу совместную оборону", - сказал он.

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Даже при увеличении военного присутствия в Польше количество военнослужащих, размещенных в стране, будет значительно меньше, чем 35 000 солдат, размещенных в Германии, но эти силы все равно служат сдерживающим фактором против агрессивной России, отметил Чапутович.

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"Россия подумает дважды, прежде чем применить военную силу, если увидит присутствие иностранных войск, особенно американских", - сказал он.

Технические детали дополнительного размещения сил США в Польше должны быть подтверждены в ходе предстоящего визита Трампа в Польшу, заявил Чапутович.

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Польша, НАТО, Россия, Армия США, Дональд Трамп, Яцек Чапутович.
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