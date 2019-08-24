Крупнейший в мире контейнеровоз завершил свой первый рейс (Видео)

Новости мира:В порт Гданьска зашел самый большой в мире контейнеровоз MSC Gulsun, он завершил свой первый рейс.

Отмечается, что длина судна — 440 метров, ширина — 61,5 метра, оно первое в мире способно вместить 24 ряда контейнеров. MSC Gulsun имеет дедвейт — полная грузоподъемность судна, суммарная величина весов переменных грузов — в 197 500 тонн. Об этом сообщает ЦТС.

Судно стало первым в мире контейнеровозом класса, вместимость которого составляет 23 756 TEU. TEU — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, эквивалентная объему стандартного контейнера длиной 6,1 метра и шириной 2,44 метра.

Высота таких контейнеров колеблется от 1,3-2,9 метра.