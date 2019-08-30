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В Таллинне 25-летие вывода войск РФ отметят салютом

В Таллинне 25-летие вывода войск РФ отметят салютом
06:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В честь 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии в Таллинне устроят салют.

В субботу, 31 августа, в честь 25-летия вывода российских войск из Эстонии в Таллинне устроят праздничный салют.

Об этом сообщает ERR

«В субботу, 31 августа, исполняется 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии. По этому случаю в Таллинне устроят фейерверк. Салют начнется в 21:10 в Губернаторском саду», - говорится в сообщении.

Как известно, вывод российских войск в 1994 году считается важной победой эстонской дипломатии в новых исторических условиях.

Последние российские воинские части покинули эстонскую территорию 31 августа 1994 года. Этому предшествовали напряженные переговоры, завершившиеся подписанием 26 июля того же года в Москве договора о выводе вооруженных сил РФ с территории Эстонии

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Эстония, Россия, РФ, Вывод войск, Войска, Таллин.
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