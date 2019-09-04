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Названа самая безопасная страна для туристов

Названа самая безопасная страна для туристов
19:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости мира:Рейтинг самых безопасных для туристов стран мира возглавила Финляндия

Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) назвали самые безопасные для туристов страны мира в рамках международного рейтинга туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, первые места по этому показателю заняли Финляндия, Исландия и Оман.

Также в первую десятку вошли Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. Во второй десятке - Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия, Австралия и Бруней.

Россия по безопасности для зарубежных туристов заняла 98-е место, между Танзанией и Аргентиной, по сравнению с рейтингом 2017 года она улучшила позицию на 11 пунктов.

Франция, занимающая в общем рейтинге туристической привлекательности второе место, по показателю безопасности для международного туризма заняла лишь 51-е, Германия (третье место в общем рейтинге) - 41-е.

Самыми опасными странами названы Сальвадор (нижняя строчка рейтинга), Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Как отмечают составители рейтинга, среди критериев оценки безопасности - надежность полиции, распространенность терактов, уровень убийств, издержки от терроризма, преступности и насилия.

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Рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 выпущен Всемирным экономическим форумом (WEF) и партнерами исследования - Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners (входит в экосистему Сбербанка). Он оценивает 140 стран мира по различным позициям, приемом зарубежных туристов. Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, визовая политика, открытость населения и многое другое. WEF публикует рейтинг туристической конкурентоспособности раз в два года начиная с 2007.

Первые места в рейтинге 2019 года заняли Испания, Франция, Германия, Япония и США.

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Финляндия, Рейтинг, Рейтинг стран, WEF.
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