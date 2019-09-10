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Президент Еврокомиссии выступила за усиление торговых мер против Трампа

Президент Еврокомиссии выступила за усиление торговых мер против Трампа
20:58 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Фон дер Ляйен поддерживает новые санкции в торговом споре с США.

Избранная президентом Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к усилению торговых мер для борьбы с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Фон дер Ляйен поставила задачу своему комиссару по торговле Филу Хогану рассмотреть новые меры для стран, которые блокируют систему урегулирования споров ВТО, а именно США.

"Я хочу, чтобы вы посмотрели на то, как мы можем укрепить наш торговый инструментарий. Он должен включать модернизацию правоприменительного регламента ЕС, чтобы позволить нам применять санкции, когда другие принимают незаконные меры и одновременно блокируют процесс урегулирования споров в ВТО", - говорится в письме фон дер Ляйен Хогану.

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Она также намекнула на необходимость более строгого подхода к китайским субсидиям, сказав Хогану "работать с исполнительным вице-президентом по цифровой экономике и конкуренции для устранения искажающего влияния иностранных субсидий на внутренний рынок".

ЕС ищет способы справиться с огромными субсидиями Китая, но глава торговой палаты Сабина Веянд на прошлой неделе исключила экстерриториальное применение закона о государственной помощи ЕС.

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США, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Торговые споры.
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