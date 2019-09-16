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В Макрона будет работать сын президента Грузии

В Макрона будет работать сын президента Грузии
09:37 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Елисейском дворце будет работать сын президента Грузии Теймураз Горджестани.

Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили стал сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца.

Об этом сообщила французская газета Le Journal du Dimanche, передает "Европейская правда".

Теймураз Горджестани является гражданином Франции и Грузии. Ранее он работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке. До недавнего времени он был сотрудником посольства Франции в Лондоне.

Теперь в дипломатическом отделе администрации президента Франции он будет заниматься вопросами стран регионов Азии, Северной и Латинской Америки.

Как пишет "Новости-Грузия", в Саломе Зурабишвили, которая является потомком грузинских эмигрантов, двое детей от первого брака с грузином иранского происхождения Николозом Горджестани (Гугушвили) - сын Теймураз и дочь Кетеван Горджестани.

Как и сама Саломе Зурабишвили, они выросли в Париже. Теймуразу - 32 года, а Кетеван - 29 лет. Кетеван постоянно проживает во Франции, где работает ведущей спортивных программ на телевидении.

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Перед президентскими выборами осенью 2018 года дети Зурабишвили приехали в Грузию, чтобы поддержать мать. Теймураз и Кетеван не раз выступали в различных передачах на грузинских телеканалах, давали интервью прессе, и делали заявления во время предвыборной кампании Зурабишвили.

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До прихода в грузинскую политику Зурабишвили в течение 30 лет работала в МИД Франции.

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Все по теме:

Франция, Грузия, Эммануэль Макрон, Саломе Зурабишвили, Теймураз Горджестани.
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