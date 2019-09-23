Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Гончарук принял японскую делегацию: говорили об IT в Украине
Гончарук принял японскую делегацию: говорили об IT в Украине
Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Лора Дерн прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером (Фото)
Лора Дерн прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером (Фото)

За вход в Колизей туристам придется платить больше

За вход в Колизей туристам придется платить больше
16:44 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: pixabay.com

Новости мира:Вход на территорию культурного наследства Италии с ноября подорожает.

Стоимость посещения одной из самых известных и популярных среди туристов достопримечательностей Италии Колизея с ноября возрастет на 4 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Самый дешевый входной билет в древнеримский амфитеатр подорожает с 12 до 16 евро, начиная с 1 ноября 2019 года.

Посещение арены, а также зрительских уровней, что сейчас стоит 14 евро, увеличится до 18.

Как и сейчас, все билеты в Колизей будут включать вход на Римский Форум и Палатинский холм. Но если сейчас комбинированные билеты действительны в течение двух дней подряд, с ноября основной билет может быть использован в один день.

Израильтянка выцарапывала инициалы на колонне Колизея: заведено дело

Согласно новой системе, туристы должны будут купить более дорогой билет за 18 евро, если хотят расширить свое посещение крупных археологических памятников в течение двух дней.

Вход в Колизей останется бесплатным для детей до 18 лет, а также некоторых преподавателей и студентов, и всего 2 евро для 18-25-летних граждан из государств-членов Европейского Союза.

Как выглядит одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира изнутри (Фото)

Вместе с тем есть несколько дней в году с бесплатным входом для всех.

Колизей, который, как и значительная часть наследия древней Италии, принадлежит и управляется государством, привлекает более 7 миллионов посетителей в год, что делает его одним из самых популярных туристических объектов в мире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, ЕС, Рим, Колизей, Римский Форум, Палатинский холм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Ковалив - новая заместитель Богдана: кто она
Ковалив - новая заместитель Богдана: кто она
Анастасия Заворотнюк после операции: что известно о состоянии актрисы
Анастасия Заворотнюк после операции: что известно о состоянии актрисы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь