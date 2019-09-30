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В Париже попрощались с экс-президентом Жаком Шираком (Фото)

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В Париже попрощались с экс-президентом Жаком Шираком (Фото)
17:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Сегодня во Франции объявлен день национального траура.

Похороны бывшего президента Франции Жака Ширака прошли в понедельник на кладбище Монпарнас в Париже, сообщают французские СМИ.

В соответствии с пожеланием супруги бывшего президента Бернадет Ширак похороны прошли в присутствии только близких. Жака Ширака похоронили рядом с его дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

Понедельник во Франции объявлен днем национального траура. На правительственных зданиях приспущены флаги.

Ранее в соборе Сен-Сюльпис в Париже прошло торжественное богослужение. На церемонии присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон, а также десятки мировых лидеров.

Тысячи людей во Франции пришли попрощаться с экс-президентом Шираком

Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где проживал с супругой. Он занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 годы, а по завершении полномочий отошел от общественной и политической жизни.

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Париж, Франция, Похороны, Жак Ширак.
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