В Швеции расконсервируют уникальную военную базу

Новости мира:Штаб ВМС Швеции принял решение вернуть в эксплуатацию подземную военно-морскую базу на острове Мускё

Командование вооруженных сил Швеции расконсервирует уникальную подземную военно-морскую базу на острове Мускё. Как сообщает "Популярная механика", такое решение штаб ВМС Швеции принял в связи с возможной военной угрозой со стороны России.

"Вооружённые силы вынуждены адаптироваться к проблемам, связанным с ухудшением внешней среды", — пояснила представитель ВМФ Швеции Ребекка Ландберг. Огромную подземную базу законсервировали в 2004 году. Чтобы снова ввести ее в строй, потребуется несколько лет. Штаб ВМС Швеции переедет туда в 2021-2022 годах. Подземный комплекс на острове Мускё был построен для ВМС Швеции в 1950—1960-х годах для безопасного базирования подводных лодок и небольших кораблей в условиях ядерной войны. При строительстве объекта из скалы извлекли более полутора миллиона кубометров камня.

Это делает базу Мускё одним из крупнейших подземных военных комплексов в мире. База представляет из себя три огромных тоннеля, соединённых с акваторией Балтийского моря. Первый из них — двойной 145-метровый сухой док высотой около 40 метров, может использоваться для базирования небольших надводных кораблей. Конструкция дока допускает герметизацию и осушение для обслуживания и ремонта судов. Второй тоннель представляет собой 150-метровый сухой док для обслуживания субмарин. Третий док — 350-метровый неосушаемый тоннель-стоянка.

В бункере размещен судоремонтный завод. Все три дока изолируются заслонами, способными выдержать ядерный удар. Внутренние помещения базы рассчитаны на 1000 человек, включая экипажи стоящих в доках кораблей и технический персонал. Секции комплекса соединены между собой системой тоннелей общей протяжённостью более 20 километров. Ранее Китай спустил на воду мощнейший в своей истории десантный корабль.