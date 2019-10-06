Проехаться в метро Рима теперь можно расплатившись пластиковыми бутылками

Новости мира:Римское метро начало бесплатно возить пассажиров за пластиковые бутылки.

Римские чиновники нашли оригинальное решение, как улучшить экологическую ситуацию в городе. Столичное метро начало возить пассажиров бесплатно за пластиковые бутылки. Каждый человек, желающий проехаться римской подземкой за просто так, должен переработать пластиковую тару на специальных автоматах, установленных на трех станциях. Такую акцию чиновники запустили еще в июле 2019-го, после чего пассажиры переработали свыше 250 тыс. бутылок, сообщает Reuters.

Каждая такая машина способна переработать 20 тыс. бутылок в день, а в среднем каждый пассажир приносит с собой по 15-20 штук. Как рассказывают в местной системе гражданского транспорта ATAC, были даже такие случаи, когда некоторые активисты собирали по 3,5 тыс. штук за 20 дней, обеспечивая себе 175 бесплатных поездок.

Но в таком случае, чтобы проехаться римской подземкой, столичные жители должны еще загрузить на свои смартфоны соответствующее приложение, в котором нужно фиксировать количество сданных на переработку бутылок.

Также автоматы принимают только бутылки со штрих-кодом, который считывают и регистрируют сданную тару в приложении. Турникеты в метро могут самостоятельно читать приложение на мобильных телефонах, поэтому людям, участвующим в инициативе, обычный бумажный билет покупать не нужно.

Примечательно, что Рим стал первой столицей в ЕС, которая запустила такую экологическую акцию. Подобные схемы уже были приняты в Пекине и Стамбуле.