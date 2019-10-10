В Альпах самолет "запутался" в тросах горнолыжного подъемника (Видео)

В итальянских Альпах легкомоторный самолет запутался в тросах горнолыжного подъемника. Об этом сообщает BBC. Инцидент произошел на горном курорте Прато Валентино еще в субботу, 5 октября, но местная служба спасения обнародовала информацию только сейчас. В результате инцидента пилота выбросило из кабины, он отделался легкими травмами. Пассажир самолета не пострадал. Причины случившегося пока не установлены. Следствие изучает, насколько самолет был технически исправен и подготовлен к полету.