Скачать
Четверг, 10.10.2019

В Альпах самолет "запутался" в тросах горнолыжного подъемника (Видео)

В итальянских Альпах легкомоторный самолет запутался в тросах горнолыжного подъемника. Об этом сообщает BBC. Инцидент произошел на горном курорте Прато Валентино еще в субботу, 5 октября, но местная служба спасения обнародовала информацию только сейчас. В результате инцидента пилота выбросило из кабины, он отделался легкими травмами. Пассажир самолета не пострадал. Причины случившегося пока не установлены. Следствие изучает, насколько самолет был технически исправен и подготовлен к полету.
УНИАН
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Альпы, Самолет, Легкомоторный самолет, Видео, Прато Валентино.
08:15 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь