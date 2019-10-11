Самолетам запретили летать над Сицилией в связи с активностью Этны

В результате новых извержений вулкана Этна было частично перекрыто авиапространство над Сицилией.
Об этом сообщает ANSA.
"Новые извержения в Этне вызвали большие облака вулканической пыли в пятницу, поэтому руководство аэропорта Катании закрыло часть авиапространства над Сицилией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество самолетов для прибытия было ограничено с 4 до 1, в то же время все рейсы для вылета отправились вовремя.
Как сообщалось, на итальянском острове Сицилии активизировался самый высокий вулкан Европы – Этна, было зафиксировано извержение лавы.