Скачать
Пятница, 11.10.2019
У меня уже аллергия на слово "капитуляция": Зеленский выступил в Одессе (Видео)
У меня уже аллергия на слово "капитуляция": Зеленский выступил в Одессе (Видео)
Фунт подскочил до трехмесячного максимума после заявления Туска
Фунт подскочил до трехмесячного максимума после заявления Туска
Чехия - Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Чехия - Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Нобелевскую премию мира присудили премьеру Эфиопии
Нобелевскую премию мира присудили премьеру Эфиопии

Самолетам запретили летать над Сицилией в связи с активностью Этны

Самолетам запретили летать над Сицилией в связи с активностью Этны
14:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Активизация вулкана Этна вынудила местные власти Сицилии перекрыть авиапространство.

В результате новых извержений вулкана Этна было частично перекрыто авиапространство над Сицилией.

Об этом сообщает ANSA.

"Новые извержения в Этне вызвали большие облака вулканической пыли в пятницу, поэтому руководство аэропорта Катании закрыло часть авиапространства над Сицилией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество самолетов для прибытия было ограничено с 4 до 1, в то же время все рейсы для вылета отправились вовремя.

В Австралию движется огромный слой вулканической породы (Видео)

Как сообщалось, на итальянском острове Сицилии активизировался самый высокий вулкан Европы – Этна, было зафиксировано извержение лавы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сицилия, Этна, Вулкан, Авиапространство, Авиатранспорт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы
02 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
04 Международный день девочек 2019: лучшие поздравления и открытки
05 Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето на пороге&quot;: прогноз погоды на 11-12 октября
"Бабье лето на пороге": прогноз погоды на 11-12 октября
Епифаний назвал количество приходов в ПЦУ
Епифаний назвал количество приходов в ПЦУ
Зеленский прибыл в Одессу (Фото, Видео)
Зеленский прибыл в Одессу (Фото, Видео)
Ограбление Ким Кардашьян в Париже станет основой сюжета нового фильма
Ограбление Ким Кардашьян в Париже станет основой сюжета нового фильма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь