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Пятница, 11.10.2019
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Мужчина с ножом в Манчестере бросался на людей: есть пострадавшие

Мужчина с ножом в Манчестере бросался на людей: есть пострадавшие
16:00 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Полиция Манчестера проводит работу над установлением мотивов нападения на прохожих.

Пять человек пострадали в результате резни в торговом центре Арндале в центре Манчестера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Полиция заявила, что пока не было никаких сообщений о погибших. Пять пострадавших госпитализировали. Торговый центр эвакуированы, движение трамваев на площади у входа в ТЦ остановлено.

Учитывая место инцидента и его природу, расследование ведут офицеры контртеррористического подразделения полиции.

"На этих ранних стадиях мы беспристрастно думаем о мотивах этого ужасного инцидента и обстоятельствах", - сообщила полиция Манчестера в своем заявлении.

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По подозрению в серьезном нападении задержан мужчина в возрасте примерно 40 лет. Он остается под стражей для допроса.

Очевидец, работник местного магазина, сообщил, что нападавший бегал с ножом, бросаясь на людей. Он отметил, что атака произошла на первом этаже центра.

Напомним, мужчина, который совершил нападение в управлении полиции Парижа, в результате чего погибли четверо людей, контактировал с салафитами. 3 октября человек в управлении полиции Парижа убил ножом четырех человек.

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Англия, Нож, Манчестер, ТЦ, Поножовщина.
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