Премьер Болгарии отреагировал на расистский скандал в отборе Евро-2020

Новости мира:В Софии состоялся поединок отбора к Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6).

В очередной раз некоторые игроки сборной Англии стали жертвами расистских речевок со стороны болельщиков на трибунах.

На данный прецедент отреагировал Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Политик призвал главу Федерации футбола Болгарии Борислава Михайлова подать в отставку из-за неспособности предотвратить ужасное поведение местных фанатов.

"Я призываю Борислава Михайлова немедленно уйти в отставку с поста президента Болгарского футбольного союза", — заявил Борисов.

Дополнительно данный поединок будет рассматривать специальный комитет УЕФА, который работает над устранением расизма в футболе. В главном европейском органе заявили, что комитет ждет отчета главного арбитра матча Ивана Бебека, дабы предпринять последующие шаги в отношении Болгарской федерации футбола.

К слову, сборная Болгарии уже проводила матчи "за закрытыми дверьми" в этой отборочной кампании из-за проявления расизма со стороны болгарских болельщиков.