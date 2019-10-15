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Премьер Болгарии отреагировал на расистский скандал в отборе Евро-2020

Премьер Болгарии отреагировал на расистский скандал в отборе Евро-2020
14:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости мира:В Софии состоялся поединок отбора к Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6).

В очередной раз некоторые игроки сборной Англии стали жертвами расистских речевок со стороны болельщиков на трибунах.

На данный прецедент отреагировал Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Политик призвал главу Федерации футбола Болгарии Борислава Михайлова подать в отставку из-за неспособности предотвратить ужасное поведение местных фанатов.

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"Я призываю Борислава Михайлова немедленно уйти в отставку с поста президента Болгарского футбольного союза", — заявил Борисов.

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Дополнительно данный поединок будет рассматривать специальный комитет УЕФА, который работает над устранением расизма в футболе. В главном европейском органе заявили, что комитет ждет отчета главного арбитра матча Ивана Бебека, дабы предпринять последующие шаги в отношении Болгарской федерации футбола.

К слову, сборная Болгарии уже проводила матчи "за закрытыми дверьми" в этой отборочной кампании из-за проявления расизма со стороны болгарских болельщиков.

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Сборная Англии, Футбол, Новости, Сборная Болгарии, Бойко Борисов, Болгария - Англия.
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