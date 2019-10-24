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Фура с трупами: все погибшие вероятно жители Китая

Фура с трупами: все погибшие вероятно жители Китая
14:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Обнаруженные в Британии в фуре 39 погибших были гражданами Китая.

39 человек, которые были найдены мертвыми в рефрижераторе в промышленном районе британского графства Эссекс, были гражданами Китая, сообщило в четверг британское издание The Independent со ссылкой на собственный источник.

Накануне сообщалось, что среди погибших было обнаружено тело одного подростка.

По данным полиции, трейлер накануне прибыл на пароме из Зебрюгге (Бельгия) в порт Пурфлит (Великобритания).

Полиция продолжает допрос 25-летнего водителя фуры, которого в СМИ называют Мо Робинсон. Его задержали по подозрению в убийстве.

Грузовик с 39 трупами: в полиции Британии рассказали подробности

В среду вечером полиция провела обыски по двум адресам в графстве Арма, которые, предположительно, имеют отношение к происшествию.

Между тем, министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что автомобиль Scania, в фуре которого была сделана находка, был зарегистрирован в Варне в компании, принадлежащей гражданину Ирландии.

В Британии задержали водителя грузовика с 39 трупами на борту

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что был "потрясен" инцидентом, и что виновные в преступлении "должны быть выслежены и привлечены к ответственности".

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Великобритания, Убийство, Грузовик, Труп, Трупы, Эссексе.
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