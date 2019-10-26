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Среди китайцев в "грузовике смерти" в Эссексе были вьетнамцы

Среди китайцев в "грузовике смерти" в Эссексе были вьетнамцы
12:18 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Из Вьетнама стала поступать информация о жертвах в грузовик в с поддельными китайскими паспортами.

Среди 39 погибших, найденных в грузовике в Великобритании, могли быть граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на The Guardian.

Через сутки после того, как полиция заявила, что все жертвы в грузовике считаются китайцами, из Вьетнама начали поступать первые свидетельства того, что некоторые из жертв могут быть вьетнамцами, которые пользовались поддельными китайскими паспортами.

В пятницу полиция Эссекса отказалась от своего предыдущего заявления, сказав, что в четверг дала предварительную информацию о гражданстве.

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"Однако сейчас ситуация развивается", - сказала заместитель руководителя полицейского департамента графства Эссекс Пиппа Миллс, добавив, что не предоставит никакой дополнительной информации, пока не завершится официальная процедура идентификации жертв.

В то же время во Вьетнаме в соцсетях появились сообщения семей, которые заявили о пропавших родных, отреагировав на сообщения прессы об идентификации жертв как китайцев. Они связались с посольством страны в Великобритании с просьбами о помощи.

Считается, что есть по крайней мере шесть семей, которые боятся, что их близкие могут быть среди жертв в контейнере.

Одной из погибших является, как считается, 26-летняя Фам Тхи Ча Ми. За два часа до прибытия грузовика в британский Пурфлит она написала родителям, что ей нечем дышать и она умирает.

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"Извини, мама. Мое путешествие за границу не увенчалось успехом. Мама, я так тебя люблю! Я умираю, потому что не могу дышать", - говорится в сообщении дочери к матери.

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BBC позже сообщила, что семье Фам пришлось заплатить 30 тысяч фунтов стерлингов контрабандистам за ее поездку в Британию.

Полицейские британского графства Эссекс в среду, 23 октября обнаружили в грузовике 39 тел, в том числе одного подростка.

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Вьетнам, Великобритания, Грузовик, Эссекс.
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