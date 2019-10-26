Правозащитники обвинили Турцию в депортации беженцев - Анкара отвергла обвинения

Новости мира:Amnesty International призывает власти Турции прекратить депортацию сирийских беженцев.

Правозащитная организация Amnesty International обвинила Турцию в принудительной депортации сирийских беженцев, в МИД Турции отвергли обвинения.

Об этом говорится в заявлении организации, основанном на интервью с сирийскими беженцами, которые сообщили о насилии со стороны турецкой полиции.

"Турецкая практика принудительного возвращения беженцев в Сирию, где их жизнь находится под угрозой, является опасной и незаконной, ее необходимо прекратить", - говорится в заявлении.

В Amnesty признали, что турецкие власти выделили значительные финансовые ресурсы для размещения миллионов беженцев из Сирии после начала конфликта в 2011, однако эти достижения "не освобождают Турцию от ее постоянных международных и внутренних правовых обязательств".

"Amnesty International призывает Турцию прекратить насильственную депортацию сирийских беженцев и обеспечить, чтобы все депортированным было разрешено безопасно въезжать в Турцию и получать доступ к основным услугам", - говорится в заявлении.

Как сообщает Anadolu, в Министерстве иностранных дел Турции отвергли обвинения правозащитников: "Мы отвергаем обвинения, содержащиеся в опубликованном сегодня, 25 октября, докладе Amnesty International о сирийцах, находящихся под временной защитой в Турции", - заявил Хами Аксой, официальный представитель МИД.

По его словам, процесс репатриации беженцев проводится совместно с ООН и другими неправительственными организациями.

Напомним, Европейская народная партия осуждает операцию Турции в Сирии и призывает к создании зоны безопасности.