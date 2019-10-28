Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Газовые переговоры: в Еврокомиссии разочарованы итогами
Газовые переговоры: в Еврокомиссии разочарованы итогами
Коляда рассказала, что увидел Гончарук на КПВВ в Новотроицком
Коляда рассказала, что увидел Гончарук на КПВВ в Новотроицком
"Папаченко": фильм об отце Ломаченко (Видео)
"Папаченко": фильм об отце Ломаченко (Видео)
Придется выйти вместе: принцы Уильям и Гарри с женами совершат совместный выход
Принцы Уильям и Гарри с женами совершат совместный выход

Во Франции злоумышленник устроил стрельбу возле мечети: есть раненные

Во Франции злоумышленник устроил стрельбу возле мечети: есть раненные
19:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Во Франции — стрельба возле мечети. Ранены два человека.

Во французской Байонне в понедельник, 28 октября, неизвестный открыл стрельбу возле мечети и был задержан полицией при попытке к бегству.

Об этом сообщает BFMTV.

"Во французском городе Байонна в департаменте Атлантические Пиренеи неизвестный мужчина устроил стрельбу напротив мечети. Правоохранители смогли задержать стрелка, хотя тот пытался сбежать", - говорится в сообщении.

Злоумышленник тяжело ранил двух человек, их немедленно госпитализировали.

Во французском порту в фуре-холодильнике обнаружили восьмерых мигрантов

Стрелок также применил зажигательное устройство, повлекшее пожар на территории мечети. Пожар был быстро ликвидирован.

Мотивы этого нападения пока неизвестны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Стрельба, Мечеть, Байонна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут
02 "Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
03 Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
04 "Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
05 Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Процесс подготовки займет время&quot;: Зеленского попросили отменить ВНО
Зеленского попросили отменить ВНО
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (21.10 - 27.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Полиция проверила дом добровольцев в Золотом
Полиция проверила дом добровольцев в Золотом
Хэллоуин 2019: фильмы, которые стоит посмотреть на этой неделе (Видео)
Хэллоуин 2019: фильмы, которые стоит посмотреть на этой неделе (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь