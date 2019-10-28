Во Франции злоумышленник устроил стрельбу возле мечети: есть раненные

Новости мира:Во Франции — стрельба возле мечети. Ранены два человека.

Во французской Байонне в понедельник, 28 октября, неизвестный открыл стрельбу возле мечети и был задержан полицией при попытке к бегству.

Об этом сообщает BFMTV.

"Во французском городе Байонна в департаменте Атлантические Пиренеи неизвестный мужчина устроил стрельбу напротив мечети. Правоохранители смогли задержать стрелка, хотя тот пытался сбежать", - говорится в сообщении.

Злоумышленник тяжело ранил двух человек, их немедленно госпитализировали.

Стрелок также применил зажигательное устройство, повлекшее пожар на территории мечети. Пожар был быстро ликвидирован.

Мотивы этого нападения пока неизвестны.