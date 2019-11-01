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Новая директор Европейского центробанка приступила к работе

Новая директор Европейского центробанка приступила к работе
15:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Кристин Лагард стала у руля Европейского центрального банка.

Кристин Лагард приступила к исполнению обязанностей президента Европейского центрального банка.

Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте ЕЦБ.

"Кристин Лагард, бывший директор Международного валютного фонда, приступила сегодня к обязанностям Президента Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Она была назначена Европейским Советом 18 октября 2019 года на срок восемь лет", - говорится в сообщении.

Утвержден глава ЕЦБ сроком на 8 лет

Напомним, что Кристин Лагард заменила на должности Марио Драги, который был президентом ЕЦБ с 1 ноября 2011 года по 31 октября 2019 года.

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МВФ, ЕЦБ, Кристин Лагард.
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