В Боснии и Герцеговине произошло сильнейшее землетрясение за последние годы

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Боснии и Герцеговины и также ощущался вблизи Сараево.
Как сообщает "Европейская правда", толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зарегистрировано в 15.13 по местному времени, а эпицентр находился в 85 километрах северо-западнее Сараево, а точнее в 14 километрах от Турбета, в центральной Боснии и Герцеговине.
Землетрясение произошло на глубине пяти километров. Толчки чувствовались и в Бане-Луке. Пока нет информации о разрушениях или пострадавших.
M5.1 #earthquake (#zemljotres) strikes 85 km NW of #Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 4 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/QmkaItuCrg
— EMSC (@LastQuake) November 2, 2019
Местные СМИ отмечают, что это самое сильное землетрясение в Боснии и Герцеговине за последние годы.
Напомним, землетрясение магнитудой 5,6 и немного менее сильный подземный толчок после него всколыхнули албанский портовый город Дуррес. Это было самое сильное землетрясение в стране за последние 30 лет.