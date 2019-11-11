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В Париже провели шествие против исламофобии

В Париже провели шествие против исламофобии
03:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В столице Франции состоялось шествие против исламофобии.

В столице Франции в понедельник, 10 ноября, состоялось шествие против дискриминации и предвзятого отношения к мусульманам.

Об этом сообщает AFP.

"В Париже Комитет против исламофобии во Франции (CCIF) организовал шествие с целью прекращения дискриминации и агрессии против мусульман по всей стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция состоялась всего через несколько недель после того, как двое человек были тяжело ранены во время стрельбы у мечети в городе Байонна. Это нападение обострило дискуссии во Франции по поводу соблюдения практик ислама в светской стране.

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Напоминаем, 28 октября в Байонне на юге Франции неизвестный устроил стрельбу возле мечети и был задержан полицией. Злоумышленник тяжело ранил двух человек.

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Париж, Франция, Шествие, Ислам.
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