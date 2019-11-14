Туск жестко ответил Макрону на призывы "помириться" с Россией

Новости мира:Действующий Президент Европейского Совета Дональд Туск напомнил Президенту Франции Эмануэлю Макрону о том, что расширение Евросоюза и сохранение суверенной Украины является проявлением действительно суверенной политики объединенной Европы.

Соответствующее заявление Дональд Туск в среду во время речи в Европейском Колледже в Брюгге (Бельгия) по случаю начала нового учебного цикла.

"Теперь о президенте Франции, который является одним из безоговорочных лидеров Европейского Союза, нашей надеждой на будущее, и моим добрым другом. Я хотел сказать ему, что разделяю его мечту о действительно суверенной Европе. Убежден, что мы способны сделать это, но лишь при условии, что мы будем действовать, как суверенные. Не так, как это было недавно в случае с расширением ЕС. Не будет никакой суверенной Европы, без стабильных Балкан, интегрированных с остальной частью континента. Вы не должны быть историком, чтобы понять это. И не будет суверенной Европы без независимой Украины. Наша жесткая и содержательная позиция по России была первым выражением, - так четко и единодушно, - нашего суверенитета. Мы должны продолжать этот путь", - подчеркнул Дональд Туск.

Он также однозначно жестко оценил позицию французского лидера о необходимости возобновления стратегических отношений с Россией.

«Когда я слышу слова Макрона, что мы должны пересмотреть нашу позицию в отношении России и возобновить стратегические отношения с ней, я могу лишь выражать надежду, что это не случится цене наших общих убеждений относительно европейского суверенитета. В этом же интервью для «Экономист» президент Макрон сказал, что он разделяет те же взгляды на этот предмет с (Премьер-министром Венгрии) Виктором Орбаном, и он надеется, что господин Орбан поможет убедить поляков изменить позицию в отношении России. Возможно, но это не про меня, Эмануэль», - сказал Туск.

Ранее Президент Франции сделал публичные заявления о «европейской идентичности» России и высказался за возобновление стратегических отношений с этой страной. Также Франция была среди трех стран, которые во время недавнего саммита ЕС в Брюсселе заблокировали принятие решения о начале переговоров о вступлении в ЕС двух стран Западных Балкан, Северной Македонии и Албании, которые исполнили все необходимые для этого условия.