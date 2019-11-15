Польша отказывается от российского газа

Новости мира:Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует полностью перестать покупать газ у российского "Газпрома".

Об этом в пятницу проинформировала PGNiG, выполняя положения двустороннего договора, который предусматривает информирование "Газпрома" с трехлетним опережением о намерениях относительно дальнейшего сотрудничества, информирует Polsat News.

"Действия компании, связанные с диверсификацией направлений получения газа после 2022 года, особенно подписание контрактов на поставку сжиженного газа LNG, добычу природного газа в шельфе Северного моря и действия оператора газотранспортной системы в сфере развития транспортной системы, являются соответствующими для обеспечения энергетической безопасности страны и позволяют завершить Ямальский контракт в соответствии с его положениями", - информирует PGNiG.

Как информировалось, так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией был подписан в 1996 году и предусматривал поставку ежегодно из РФ около 10 млрд кубометров газа. Согласно положению "бери или плати" (take-or-pay) Польша была обязана покупать в России ежегодно не менее 8,7 млрд кубометров газа. В 2010 году условия контракта были изменены. Тогда Польша обязалась покупать еще на 2 млрд кубометров газа больше, транзит газа через территорию Польши был предусмотрен до 2019 года, а закупка - по 2022 включительно.

В 2012 году польская PGNiG смогла добиться от "Газпрома" скидки на 10% за купленный у России газ. В 2014 году польская компания снова обратилась к российской стороне о скидке, но получила отказ. Поэтому PGNiG в 2016 году обратилась в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" в вопросе снижения цены на газ. В июне 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение, которым признал обоснованной просьбу польской стороны о снижении цены на российский газ. Осенью 2018 года "Газпром" подал апелляцию на данное решение суда.