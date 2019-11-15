Скачать
Пятница, 15.11.2019
В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
"Слуга народа" может пополниться "проверенными" депутатами
"Слуга народа" может пополниться "проверенными" депутатами
Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу
Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября

Польша отказывается от российского газа

Польша отказывается от российского газа
13:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует полностью перестать покупать газ у российского "Газпрома".

Об этом в пятницу проинформировала PGNiG, выполняя положения двустороннего договора, который предусматривает информирование "Газпрома" с трехлетним опережением о намерениях относительно дальнейшего сотрудничества, информирует Polsat News.

"Действия компании, связанные с диверсификацией направлений получения газа после 2022 года, особенно подписание контрактов на поставку сжиженного газа LNG, добычу природного газа в шельфе Северного моря и действия оператора газотранспортной системы в сфере развития транспортной системы, являются соответствующими для обеспечения энергетической безопасности страны и позволяют завершить Ямальский контракт в соответствии с его положениями", - информирует PGNiG.

Как информировалось, так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией был подписан в 1996 году и предусматривал поставку ежегодно из РФ около 10 млрд кубометров газа. Согласно положению "бери или плати" (take-or-pay) Польша была обязана покупать в России ежегодно не менее 8,7 млрд кубометров газа. В 2010 году условия контракта были изменены. Тогда Польша обязалась покупать еще на 2 млрд кубометров газа больше, транзит газа через территорию Польши был предусмотрен до 2019 года, а закупка - по 2022 включительно.

Польша не будет блокировать вступление Украины в ЕС и НАТО

В 2012 году польская PGNiG смогла добиться от "Газпрома" скидки на 10% за купленный у России газ. В 2014 году польская компания снова обратилась к российской стороне о скидке, но получила отказ. Поэтому PGNiG в 2016 году обратилась в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" в вопросе снижения цены на газ. В июне 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение, которым признал обоснованной просьбу польской стороны о снижении цены на российский газ. Осенью 2018 года "Газпром" подал апелляцию на данное решение суда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Польша, Россия, РФ, PGNIG.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
03 Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
04 Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
05 "Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 15 ноября: гривна продолжает укреплять свои позиции
Курс валют на 15 ноября: гривна продолжает укреплять свои позиции
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь