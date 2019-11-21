"Мы защищаем людей, но кто защищает нас?": в Португалии бастует полиция (Фото)

Новости мира:В Лиссабоне тысячи португальских полицейских пришли к парламенту с требованием повышения оплаты и условий работы.

Сегодняшняя акция протеста стала крупнейшей со стороны полиции со времени прихода к власти социалистов в 2015 году, сообщает Reuters.

Организаторы ожидали около 10 000 протестующих из различных полицейских органов, официальных данных о количестве людей нет.

Самыми активными на митинге были участники анонимного неиерархического движения Movimento Zero, созданного всего шесть месяцев назад в социальных сетях, но быстро завоевавшего популярность среди недовольной сотрудников полиции. Движение поддерживает крайне правая партия Португалии "Чега".

"Это недостаток достоинства, уважения. Это правительство находит деньги для банков, но не для полиции. У нас даже нет наручников", - сказал один из членов Zero, попросивший остаться неназванным.

Держа плакаты с надписью: "Мы защищаем людей, но кто защищает нас?", протестующие требовали повышения зарплат, новой экипировки, улучшенных льгот, а также проверок здоровья и безопасности.

"Это огромная несправедливость, когда полицейский приносит домой зарплату, настолько близкую к минимальной заработной плате", - сказал вице-президент полицейского союза Пауло Маседо.

Зарплата начального уровня для полицейского в национальной гвардии Португалии составляет 789 евро в месяц, по сравнению с 1309 евро для эквивалентной должности в Польше и 1309 евро во Франции.