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"Мы защищаем людей, но кто защищает нас?": в Португалии бастует полиция (Фото)

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"Мы защищаем людей, но кто защищает нас?": в Португалии бастует полиция (Фото)
21:14 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Лиссабоне тысячи португальских полицейских пришли к парламенту с требованием повышения оплаты и условий работы.

Сегодняшняя акция протеста стала крупнейшей со стороны полиции со времени прихода к власти социалистов в 2015 году, сообщает Reuters.

Организаторы ожидали около 10 000 протестующих из различных полицейских органов, официальных данных о количестве людей нет.

Самыми активными на митинге были участники анонимного неиерархического движения Movimento Zero, созданного всего шесть месяцев назад в социальных сетях, но быстро завоевавшего популярность среди недовольной сотрудников полиции. Движение поддерживает крайне правая партия Португалии "Чега".

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"Это недостаток достоинства, уважения. Это правительство находит деньги для банков, но не для полиции. У нас даже нет наручников", - сказал один из членов Zero, попросивший остаться неназванным.

Держа плакаты с надписью: "Мы защищаем людей, но кто защищает нас?", протестующие требовали повышения зарплат, новой экипировки, улучшенных льгот, а также проверок здоровья и безопасности.

"Это огромная несправедливость, когда полицейский приносит домой зарплату, настолько близкую к минимальной заработной плате", - сказал вице-президент полицейского союза Пауло Маседо.

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Зарплата начального уровня для полицейского в национальной гвардии Португалии составляет 789 евро в месяц, по сравнению с 1309 евро для эквивалентной должности в Польше и 1309 евро во Франции.

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Португалия, Лиссабон, Протесты полиции в Португалии, Movimento Zero.
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