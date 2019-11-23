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Суббота, 23.11.2019
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Праздник наступил: Страсбург украсили к Рождеству (Фото)

Праздник наступил: Страсбург украсили к Рождеству (Фото)
15:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Страсбурге уже начали праздновать Рождество.

В Страсбурге зажгли огни новогодней елки и открыли традиционную рождественскую ярмарку.

Это уже будут 450-е праздничные мероприятия в городе, который получил неформальный статус столицы Рождества.

Главная елка Страсбурга высотой 30 м традиционно установлена на площади Клебер в центре города недалеко от Страсбургского собора.

На праздничную церемонию зажжения огней на елке накануне собрались тысячи местных жителей и многочисленных туристов со всего мира.

В городе развернули и зажгли километры гирлянд, установлены оригинальные инсталляции и иллюминации.

Рождественская ярмарка будет работать на многих площадках и улицах города до 24 декабря. Она будет включать около 300 павильонов (шале). Посетителям предлагают праздничные сувениры, колоритные изделия, блюда и напитки региона Эльзас и обязательно горячее вино по различным рецептам.

В ближайшие недели в столице Рождества также пройдёт около 500 культурных мероприятий.

В ярмарке 22-24 декабря примут участие и представители украинской громады в Страсбурге. Это будет традиционная благотворительная акция.

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В этом году предпраздничные события в Страсбурге проходят при усиленных мерах безопасности. Именно в районе площади Клебер, где происходит главное празднование и ежедневно находятся тысячи человек, 11 декабря прошлого года джихадист совершил террористическое нападение. Тогда пять человек погибли, более десяти получили ранения, а сам террорист за два дня был обезврежен полицией.

Со вчерашнего дня в центре Страсбурга, включая 16 мостов, выставлены посты контроля, где у людей проверяют личные вещи и верхнюю одежду. Кроме того, запрещена парковка авто в центральной части города, а общественный транспорт будет проезжать этот район без остановок.

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Франция, Страсбург, Рождество.
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