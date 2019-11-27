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Среда, 27.11.2019

На журналиста во время эфира напала свинья: курьезное видео

На журналиста утреннего шоу одного из греческих телеканалов во время включения напала свинья. Журналист утреннего шоу рассказывал о последствиях непогоды. Однако животное, которое вероятно сбежало из соседней фермы, заметило журналиста и крайне им заинтересовалось.  Свинья начала преследовать и даже кусать корреспондента. Тот всячески пытался быть серьезным. Но даже в студии не сдержали эмоций и посмеялись с такого конфуза.
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Греция, Видео, Журналист, Свинья.
09:34 Сегодня Телеграф
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